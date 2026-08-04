Над Черным морем сбили БПЛА

Средства ПВО уничтожили 304 беспилотника над Черным морем и регионами России Фото: REUTERS.

Во вторник, 4 августа, средства противовоздушной обороны уничтожили 304 беспилотника над Черным морем и регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 304 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что это, в частности, произошло над Черным морем. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также над Московским регионом.