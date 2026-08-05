Из-за аварии на электросетях некоторые города и села Крыма остались без воды

5 августа некоторые населенные пункты Крыма остались без водоснабжения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 5 августа, из-за аварии на электросетях некоторые населенные пункты Крыма остались без воды. Отключения затронули свыше 30 населенных пунктов.

По информации предприятия «Вода Крыма», водоснабжение отсутствует в Старом Крыму, Кировском, Приморском, а также в Первомайском, Жемчужине Крыма, Изобильном, Изюмовке, Абрикосовке, Токарево, Шубино, Ярком Поле, Владиславовке, Журавках, Новопокровке, Золотом Поле, Льговском, Добролюбовке, Долинном, Прудах, Партизанах, Отважном, Садовом, Приветном, Айвазовском, Бабенково, Криничках, Матросовке, Синицыно, Васильковом, Красновке, Красносельском, Ореховке, Софиевке и Трудолюбовке.