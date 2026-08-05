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НовостиЧто происходит5 августа 2026 5:57

Часть Крыма осталась без электричества из-за повреждений на энергетических объектах

На всей территории полуострова продолжают действовать ограничения электроснабжения
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Крыму сохраняются проблемы с электроснабжением

В Крыму сохраняются проблемы с электроснабжением

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры 5 августа все еще наблюдаются перебои с электроснабжением в некоторых населенных пунктах, сообщили в компании «Крымэнерго».

Ограничения в подаче электроснабжения продолжают действовать на территории всего полуострова, отключения происходят оперативно и зависят от обстановки в каждом энергорайоне.

Восстановление электроснабжения в наиболее пострадавшие районы зависит от состояния электросети, которая является источником питания, и готовности поврежденных объектов компании «Крымэнерго».

«Энергетики круглосуточно ведут работы по стабилизации электроснабжения», — отметили в пресс-службе компании.