Часть Крыма осталась без электричества из-за повреждений на энергетических объектах

В Крыму сохраняются проблемы с электроснабжением Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму из-за повреждения энергетической инфраструктуры 5 августа все еще наблюдаются перебои с электроснабжением в некоторых населенных пунктах, сообщили в компании «Крымэнерго».

Ограничения в подаче электроснабжения продолжают действовать на территории всего полуострова, отключения происходят оперативно и зависят от обстановки в каждом энергорайоне.

Восстановление электроснабжения в наиболее пострадавшие районы зависит от состояния электросети, которая является источником питания, и готовности поврежденных объектов компании «Крымэнерго».

«Энергетики круглосуточно ведут работы по стабилизации электроснабжения», — отметили в пресс-службе компании.