Часть троллейбусов и автобусов в Севастополе ходит с увеличенным интервалом

В Севастополе часть троллейбусов и автобусов ходит с увеличенным интервалом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе 5 августа некоторые троллейбусы и автобусы курсируют с увеличенным интервалом, предупредили в пресс-службе регионального правительства.

Транспорт движется по расписанию рабочего дня, но на автобусных маршрутах № 3, 9, 12А, 18, 20, 24, 33, 37, 40, 41, 79, 91, 103, 120, 182 и 183 возможны задержки до 15 минут. Также из-за отключения тяговых подстанций увеличен интервал движения троллейбусов № 4, 10, 19 и 76.

Кроме того, временно изменился маршрут троллейбуса № 10. Он будет следовать через улицы Руднева и Льва Толстого.