В Севастополе снова объявлена воздушная тревога

Фото: Анастасия ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП
Утром в среду, 5 августа, в Севастополе вновь прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об опасности предупредил губернатор Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» – объявил глава города в своих официальных соцсетях.
Ранее тревогу объявляли в 8:15, она длилась около 10 минут.
Также в Севастополе 5 августа сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров. В течение дня силы противоподводно-диверсионной обороны будут проводить профилактические мероприятия.