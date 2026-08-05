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НовостиЧто происходит5 августа 2026 7:43

В Севастополе снова объявлена воздушная тревога

Во время тревоги необходимо покинуть открытые места
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Севастополе 5 августа снова объявили воздушную тревогу

В Севастополе 5 августа снова объявили воздушную тревогу

Фото: Анастасия ЖУКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром в среду, 5 августа, в Севастополе вновь прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об опасности предупредил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» – объявил глава города в своих официальных соцсетях.

Ранее тревогу объявляли в 8:15, она длилась около 10 минут.

Также в Севастополе 5 августа сохраняется угроза атаки безэкипажных катеров. В течение дня силы противоподводно-диверсионной обороны будут проводить профилактические мероприятия.