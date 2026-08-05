Грибники из Новосибирской области поделились секретами «тихой охоты»

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сезон грибов в Новосибирской области в самом разгаре. Чаще всего новосибирцы охотятся за груздями и белыми грибами, но популярны и лисички (их много в Сузунском районе), осенние опята (в Кудряшовском бору), а также подберезовики, подосиновики, маслята, моховики и шампиньоны.

Опытные грибники Наталья Домбровская и Олеся Карелина рассказали, как не ошибиться с выбором. При малейшем сомнении гриб лучше выбросить, а в сложных случаях помогают определители грибов в мобильных приложениях. Ядовитые грибы также можно распознать по резкому запаху, передает «Горсайт».

Разошлись мнения у собеседниц по поводу свинушек (коровников). Наталья их жарит, но собирает только в экологически чистых местах, так как эти грибы активно впитывают токсины. Олеся категорически против: ее знакомые серьезно отравились свинушками, и теперь она обходит их стороной.

Среди любимых способов приготовления — сушка, заморозка, грибные супы, пицца с грибами, рис с грибами, маринование опят и соление груздей горячим способом. Для некоторых грибников это еще и доход: в сезон Олеся Карелина зарабатывает, продавая грибы ведрами.