Почти 600 ДТП зафиксировано за семь месяцев в Крыму

За семь месяцев в Крыму произошло 580 ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

За семь месяцев 2026 года на дорогах Крыма произошло 580 аварий, в которых погибло 95 человек, более 700 участников дорожного движения получили травмы.

«За семь месяцев текущего года по всем позициям на территории Республики Крым идет снижение количества дорожно-транспортных происшествий: их всего произошло 580, погибло 95 человек и 704 ранены», — сообщил начальник отдела ДПС ГИБДД МВД по РК Сергей Добровичан в эфире «Крым 24».

За аналогичный промежуток времени в прошлом году в республике зафиксировано 660 дорожно-транспортных происшествий, в которых 112 человек погибли, а 768 получили травмы.