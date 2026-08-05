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НовостиЧто происходит5 августа 2026 9:56

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

Развожаев: в Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
Алексей ЕЛАГИН
Развожаев: в Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

Развожаев: в Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 5 августа, в Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Как сообщалось ранее, в Севастополе третий раз за день объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация была опубликована в 12.15. Воздушную тревогу в городе-герое объявили уже третий раз за день. Ранее это происходило в 8.16 и в 10.37.

В 12.52 стало известно, что опасность миновала.

«Отбой воздушной тревоги», – написал Развожаев.