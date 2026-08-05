Ростовчанка отсудила 200 тысяч рублей у отеля в Анапе за рухнувшую дверцу шкафа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анджела из Ростова (имя изменено,- прим. Ред.) забронировала семейный номер в отеле Анапы с системой «все включено» на майские праздники. Отдых обошелся почти в 64 тысячи рублей за три дня. Однако сразу после заселения метровая дверца шкафа-купе сорвалась с петель и упала на голову женщине, задев и маленького племянника.

Администрация не стала вызывать скорую, предложив пострадавшим добраться до больницы самостоятельно на такси или автобусе. Врачи диагностировали ушибы головы и мягких тканей. У пожилых родителей от стресса подскочило давление.

На следующее утро туристка потребовала вернуть полную стоимость, но администрация предложила компенсацию лишь 85% при условии подписания документа об отсутствии претензий. Ростовчанка отказалась и подала иск в суд.

В суде представители отеля утверждали, что гостья сама сломала шкаф по неосторожности, и жаловались на тяжелое финансовое положение. Однако суд встал на сторону потерпевшей: бремя доказывания безопасности услуг лежит на исполнителе, а не на клиенте. После почти десяти месяцев разбирательств отель обязали выплатить более 200 тысяч рублей — с учетом неустойки, морального ущерба, штрафа и возврата стоимости путевки.

- Отель обязан предоставлять полностью безопасные услуги. В подобных делах именно администрация должна доказывать, что клиент грубо нарушил правила проживания и умышленно испортил имущество, - объяснила «КП-Ростов-на-Дону» юрист Татьяна Руденко, представлявшая интересы ростовчанки.