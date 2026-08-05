Российский певец Лепс отменил свои концерты в двух городах Крыма Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский певец Григорий Лепс отменил свои концерты, которые должны были состояться в двух крымских городах. Об этом музыкант сообщил в своем Telegram-канале.

Концерт Лепса в Феодосии должен был состояться во вторник, 11 августа. На следующий день артист собирался выступить в Ялте. Однако оба мероприятия отменили. Такое решение связано с ограничениями электроснабжения в Крыму, а также со сложной ситуацией в регионе.

Певец заверил, что деньги людям вернут по месту приобретения билетов. Музыкант извинился перед людьми за доставленные неудобства.

«До встречи следующим летом!», – написал Лепс.