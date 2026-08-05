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НовостиОбщество5 августа 2026 10:55

В Симферополе построят новый жилой комплекс бизнес-классафото

Завершить строительство планируется во втором квартале 2029 года
Ирина ГЕРЦ
Фото: СЗ "Морская Роса"

Фото: СЗ "Морская Роса"

В северной части Симферополя построят жилой комплекс бизнес-класса «Розмарин» общей площадью 29 тыс. кв. м.

Общий объем финансирования проекта — 2,7 млрд рублей. Кредитную линию застройщику открыл банк ВТБ.

«Сегодня особенно важно сохранять устойчивость экономики региона. Мы продолжаем финансировать инвестиционные проекты и поддерживать застройщиков, которые обеспечивают жителей Крыма рабочими местами и реализуют значимые для региона объекты», — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.

Фото: СЗ "Морская Роса"

Фото: СЗ "Морская Роса"

Как отметил генеральный директор ГК «Монолит» Якуб Асанов, проект предусматривает комплексное развитие территории: помимо жилья здесь появятся школы, детские сады, спортивные объекты и общественные пространства. Квартал расположен рядом с крупной транспортной развязкой и остановками общественного транспорта.