Фото: СЗ "Морская Роса"

В северной части Симферополя построят жилой комплекс бизнес-класса «Розмарин» общей площадью 29 тыс. кв. м.

Общий объем финансирования проекта — 2,7 млрд рублей. Кредитную линию застройщику открыл банк ВТБ.

«Сегодня особенно важно сохранять устойчивость экономики региона. Мы продолжаем финансировать инвестиционные проекты и поддерживать застройщиков, которые обеспечивают жителей Крыма рабочими местами и реализуют значимые для региона объекты», — отметил управляющий ВТБ в Крыму Сергей Билецкий.

Фото: СЗ "Морская Роса"

Как отметил генеральный директор ГК «Монолит» Якуб Асанов, проект предусматривает комплексное развитие территории: помимо жилья здесь появятся школы, детские сады, спортивные объекты и общественные пространства. Квартал расположен рядом с крупной транспортной развязкой и остановками общественного транспорта.