Над Севастополем сбили 4 беспилотника

Пожарные расчеты работают на местах Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Севастополе системы противовоздушной обороны и мобильные огневые подразделения отразили очередную атаку БПЛА противника. Губернатор Михаил Развожаев сообщил о ликвидации четырех беспилотников.

Пострадавших среди людей нет. В районе улицы Репина сбитый беспилотник упал во дворе многоквартирного дома. Повреждено остекление балкона одной из квартир. На месте работают оперативные службы. Также один беспилотник упал на территории ТСН в Гагаринском районе.

В результате падения обломков сбитых беспилотников произошло возгорание на территории одного из садоводческих товариществ в Балаклавском районе и в районе Максимовой дачи. Пожарные расчеты работают на местах.