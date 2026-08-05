С начала купального сезона на воде в Крыму погибли три человека

Три человека погибли на воде в Крыму с начала купального сезона 2026 года Фото: Ирина ГЕРЦ. Перейти в Фотобанк КП

С начала купального сезона 2026 года на воде в Крыму погибли в общей сложности три человека. Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах республиканского главка МЧС Александр Рубцов.

В Крыму произошло пять несчастных случае на воде. Годом ранее таких инцидентов зафиксировали 18.

«В этом году с начала купального сезона погибли три человека, в прошлом году – девять», – рассказал Рубцов в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, основными причинами трагедии стали купание в пьяном виде, а также нарушение правил управления маломерными судами, SUP-досками и другими средствами активного отдыха. Руководитель отдела посоветовал людям надевать спасательные жилеты.