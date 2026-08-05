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НовостиОбщество5 августа 2026 11:45

Из-за отсутствия света более двух суток в Алуште начали работу специальные комиссии

Они занимаются подтверждением факта проживания
Анастасия БУРМИСТРОВА
Комиссии начали обход жителей Алушты в связи с длительным отсутствием света

Комиссии начали обход жителей Алушты в связи с длительным отсутствием света

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Алуште комиссии проведут обходы жителей из-за продолжительного отсутствия электроэнергии, чтобы подтвердить факт проживания в жилых помещениях.

«Обращаю ваше внимание, что члены комиссии предварительно свяжутся с вами для уточнения удобного времени и даты визита», — сообщила глава городской администрации Галина Огнева.

Члены комиссии должны назвать свою фамилию и предъявить удостоверение сотрудника администрации или другой документ, подтверждающий их полномочия.