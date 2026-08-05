Из-за отсутствия света более двух суток в Алуште начали работу специальные комиссии

Комиссии начали обход жителей Алушты в связи с длительным отсутствием света Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Алуште комиссии проведут обходы жителей из-за продолжительного отсутствия электроэнергии, чтобы подтвердить факт проживания в жилых помещениях.

«Обращаю ваше внимание, что члены комиссии предварительно свяжутся с вами для уточнения удобного времени и даты визита», — сообщила глава городской администрации Галина Огнева.

Члены комиссии должны назвать свою фамилию и предъявить удостоверение сотрудника администрации или другой документ, подтверждающий их полномочия.