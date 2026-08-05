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НовостиЧто происходит5 августа 2026 12:20

Крымчанин пытался продать 23 грамма наркотиков: его посадили на 11 лет

Крымчанин пытался продать 23 грамма наркотиков и получил 11 лет колонии
Алексей ЕЛАГИН
Крымчанин пытался продать 23 грамма наркотиков и получил 11 лет колонии

Крымчанин пытался продать 23 грамма наркотиков и получил 11 лет колонии

Фото: Олег ЛУГОВОЙ. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе 29-летнего жителя Феодосии признали виновным в незаконном сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Житель Феодосии стал участником организованной преступной группы, которая занималась наркоторговлей в крупном размере. В январе горожанин купил оптовую партию запрещенных веществ. Будучи закладчиком, крымчанин планировал продать наркотики.

Было возбуждено уголовное дело. Крымчанина задержали правоохранители. При себе у крымчанина было как минимум 20 фольгированных свертков. Внутри было 23 грамма синтетических наркотиков. Суд признал жителя Феодосии виновным. Его приговорили к 11 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.