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НовостиОбщество5 августа 2026 12:56

Крымским работникам турсферы выплатят по три минимальные зарплаты

Госсовет республики принял закон о поддержке предпринимателей туристской индустрии
Анастасия БУРМИСТРОВА
Сотрудники туристической отрасли Крыма получат три минимальные зарплаты

Сотрудники туристической отрасли Крыма получат три минимальные зарплаты

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Работники туристической отрасли Крыма получат выплаты в размере трех минимальных зарплат. Госсовет республики внес изменения в закон о поддержке туристской индустрии в условиях геополитического и санкционного давления, передает «Крым 24».

Выплаты будут составлять три минимальные зарплаты на каждого сотрудника, если численность персонала останется не менее 80% от числа работников по состоянию на 1 июня 2027 года. Для индивидуальных предпринимателей допускается сокращение штата максимум на двух человек по сравнению с количеством работников на 1 июня текущего года.