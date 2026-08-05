В Уржумском районе отремонтировали два километра дороги к селу Рождественскому

Фото: пресс-служба администрации Ялты

Ялтинский педагог Екатерина Ходько стала одним из лучших наставников России. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ходько работает педагогом-психологом в Ливадийской школе. Специалист вошла в список лучших наставников нашей страны. Педагог завоевала место в полуфинале престижного всероссийского конкурса «МЫВМЕСТЕ».

«В этом году премия вновь стала главным мостом между добрыми сердцами: она объединила тысячи НКО, социально ответственный бизнес, целые регионы и волонтеров со всей России», – говорится в сообщении.

В ялтинской администрации назвали крымских полуфиналистов гордостью всего полуострова. Власти поздравили Ходько с этим достижением. Впереди же у психолога наиболее ответственный этап – путь к финалу.

«Ее работа – это не просто уроки, а дети, которым она помогает раскрыться и обрести себя. Гордимся, что в Ялте живут и работают такие профессионалы», – добавили в администрации.