В Крыму ввели ограничения на использование генераторов

Фото: Гала Амарандо\"Крымская газета"

В ночное время (с 22:00 до 6:00) использовать генераторы в бытовых целях запрещено. Исключение — только для жизненной необходимости, например, для работы медицинского оборудования. За нарушения грозят штрафы до 15 тысяч рублей и уголовная ответственность.

Инспекция по жилищному надзору Республики Крым напомнила жителям о строгих правилах использования генераторов. Установка оборудования на балконах, лоджиях и лестничных клетках категорически запрещена — это тройная угроза: угарный газ без цвета и запаха, пожароопасность и нарушение прав соседей. Единственно возможное место — открытая уличная площадка не менее чем в 6 метрах от окон, дверей и вентиляционных отверстий.

За нарушение правил эксплуатации предусмотрены штрафы: от 5 до 15 тысяч рублей за нарушение требований пожарной безопасности, а также санкции за нарушение санитарных норм и порчу общего имущества в МКД. Если нарушение приведет к пожару, отравлению или иным тяжким последствиям, виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 219 УК РФ, передает «Крымская газета».

«Если вы столкнулись с нарушением, необходимо зафиксировать его и обратиться в управляющую организацию, а в случае ее бездействия — в Инспекцию по жилищному надзору РК или прокуратуру», — подчеркнули специалисты.

Тем, кто уже установил генератор с нарушением, рекомендуют незамедлительно перенести оборудование в соответствии с требованиями безопасности.