Два автобусных маршрута до Симферополя изменят расписание с 10 августа

Во время тестового режима специалисты изучат пассажиропоток Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 10 августа в тестовом режиме изменят расписание двух автобусных маршрутов в Симферополе, информирует предприятие «Крымтроллейбус».

По многочисленным обращениям от дачников и постоянных пассажиров автобус маршрута № 316-23 «Красновка — Симферополь» из села Красновка будет отправляться в 5:50, а из Симферополя — в 10:10.

Отправление автобуса № 377-23 «Опушки — Симферополь» из Симферополя перенесли на 16:50.

Во время тестового режима специалисты проанализируют пассажиропоток и при необходимости скорректируют расписание.

Фото: «Крымтроллейбус»