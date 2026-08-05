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НовостиОбщество5 августа 2026 13:48

Дизтопливо в Крыму продают по 119 рублей

Гоцанюк: дизельное топливо в Крыму продают по 119 рублей за литр
Алексей ЕЛАГИН
Гоцанюк: дизельное топливо в Крыму продают по 119 рублей за литр

Гоцанюк: дизельное топливо в Крыму продают по 119 рублей за литр

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В настоящее время дизельное топливо в Крыму продают по 119 рублей за литр. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Купить дизтопливо по 119 рублей можно в сети АЗС «АТАН». Однако там действует лимит. На заправках продают не больше 30 литров топливо в одни руки. При этом лимиты будут поэтапно увеличивать, а цены снижать. Как пояснил руководитель Сомина, это будет происходить по мере формирования необходимых резервов.

«Правительство Крыма совместно с федеральным центром, профильными ведомствами и участниками топливного рынка продолжает системную работу по стабилизации ситуации в энергетическом секторе», – заверил Гоцанюк.

По его словам, сейчас ведется восстановление логистических цепочек. Кроме того, согласовываются дополнительные объемы поставок, а также наращиваются темпы доставки топлива.