Ось Артезиана: под алтарем храма Зевса нашли жертвенное погребение больного младенца

Фото: Артезианской археологической экспедиции

В Крыму, на раскопках древнего городища Артезиан, археологи обнаружили уникальное захоронение ребенка, вмурованное в фундамент храма. Младенец был болен водянкой головного мозга, имел сросшиеся позвонки и косоглазие. На руке — бронзовый браслет.

В свой юбилейный, 40-й сезон Артезианская археологическая экспедиция сделала сенсационное открытие. Под алтарным столиком храма Зевса Генарха и Сотера, вмурованным в основание фундамента северной стены, исследователи обнаружили гробницу с останками младенца. Захоронение, датируемое до 63 года до н.э., ориентировано строго по сакральной оси Артезиана (юго-запад — северо-восток).

В археологии такие находки называют «строительными жертвами» — когда останки человека или животного закладывают в фундамент или стены здания. Гробница была заложена одновременно с первым рядом фундамента храма во времена правления Митридата Евпатора. Надгробная плита стала жертвенным столиком, а яму сверху засыпали грунтом, поэтому заметить ее удалось с трудом, передает «АиФ Крым».

Изначально у исследователей была версия о захоронении близнецов, но она не подтвердилась. Кости младенца сильно деформированы: у него водянка головного мозга, сросшиеся позвонки и выраженное косоглазие («симптом заката дня»). По словам археологов, ребенок «был отмечен божеством» — его гибель могла быть как случайной, так и жертвоприношением. Возраст — примерно от года и старше. Младенец был положен на спину, лицом на юго-восток, с бронзовым браслетом на руке. Точные данные о возрасте и причинах смерти установят антропологи.