В крымских водоемах утонули семь человек

Семь человек погибли в водоемах Крыма с начала 2026 года Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года в результате происшествий на крымских водоемах погибли в общей сложности семь человек. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам республиканского главка МЧС Александр Зраенко.

С начала года на водных объектах полуострова произошло восемь происшествий. В прошлом году зафиксировали 21 такой инцидент.

«Сейчас наблюдается значительное снижение – на 62%», – рассказал Зраенко.

Главный инспектор добавил, что количество погибших также уменьшилось. С начала года скончались семь человек. За аналогичный период прошлого года жертв происшествий на воде было 11.

«То есть снижение составило 36%», – пояснил представитель МЧС.

Среди погибших в этом году детей не было. В 2025 году погиб один ребенок.