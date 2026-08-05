В Крыму ухудшилась ситуация с детскими онкологическими заболеваниями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму наблюдается негативная динамика заболеваемости раком среди детей. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил главный врач Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник.

По словам руководителя медучреждения, в настоящее время детский рак все чаще диагностируют не только у младенцев, но даже у новорожденных.

«Самая большая пугающая практика — это то, что помолодели лейкозы», – рассказал Олейник.

Главврач добавил, что ранее такие случаи происходили редко. Обычно болезнь затрагивала детей старше 8-10 лет. Теперь же лейкоз диагностируют у детей первого года жизни и младше трех лет. Благодаря современному оборудованию удается диагностировать некоторые виды рака на более ранней стадии. Однако, как рассказал Олейник, тенденция остается тревожной.