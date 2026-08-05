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НовостиЧто происходит5 августа 2026 16:01

В Сакском районе водитель насмерть сбил женщину: на него завели уголовное дело

В Крыму завели уголовное дело на водителя Mercedes, насмерть сбившего женщину
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Сакском районе Крыма возбуждено уголовное дело в отношении водителя Mercedes, который насмерть сбил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, трагедия произошла около 16.30 3 августа. Мужчина 1970 года рождения ехал за рулем иномарки по автодороге Симферополь – Евпатория со стороны крымской столицы. В какой-то момент Mercedes насмерть сбил человека.

В прокуратуре рассказали, что погибшая – женщина 1957 года рождения. Она шла по пешеходному переходу. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются. Ход расследования контролирует прокуратура.