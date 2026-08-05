В Симферополе мужчину судили за гибель незнакомца

Крымчанин получил год ограничения свободы за смертельный удар незнакомцу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе 34-летнего жителя Крыма признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Трагедия произошла 23 сентября 2024 года. Мужчина находился в городском парке. Он ударил по голове незнакомца. Тот был пьян и проявил неуважительное отношение к крымчанину. Пострадавший упал и ударился головой об асфальт.

«От полученной черепно-мозговой травмы он скончался через неделю в городской больнице», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к году ограничения свободы.