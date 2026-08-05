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НовостиЧто происходит5 августа 2026 16:42

В Симферополе мужчину судили за гибель незнакомца

Крымчанин получил год ограничения свободы за смертельный удар незнакомцу
Алексей ЕЛАГИН
Крымчанин получил год ограничения свободы за смертельный удар незнакомцу

Крымчанин получил год ограничения свободы за смертельный удар незнакомцу

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе 34-летнего жителя Крыма признали виновным в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Трагедия произошла 23 сентября 2024 года. Мужчина находился в городском парке. Он ударил по голове незнакомца. Тот был пьян и проявил неуважительное отношение к крымчанину. Пострадавший упал и ударился головой об асфальт.

«От полученной черепно-мозговой травмы он скончался через неделю в городской больнице», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Суд признал крымчанина виновным. Его приговорили к году ограничения свободы.