Судебные приставы выдворили двух иностранцев из Крыма через Москву

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по РК и Севастополю

Судебные приставы выдворили двух иностранцев из Крыма через московский аэропорт Домодедово. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по РК и Севастополю.

Иностранцы – уроженцы Средней Азии. Они нарушили правила въезда в Россию либо режим пребывания (проживания) в нашей стране. У приезжих не было разрешительных документов. Судебные приставы выдворили нарушителей из России, доставив их в Домодедово.

Кроме того, иностранцам назначили административные штрафы. Им также на пять лет запретили въезд в нашу страну.