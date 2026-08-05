В Севастополе спасли четырех сапбордистов

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В Севастополе спасли четырех человек, которые были на сапбордах. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Двух человек на сапборде относило в сторону мыса Айя. С ними вышли на воду еще двое отдыхающих. Эти люди находились у скалы Второй Шпиталь. Выбраться оттуда они также не могли. На место отправились спасатели. Первых двух человек нашли на берегу в районе мыса Айя.

«Причалить было невозможно — мешали волны и каменистое побережье. Увидев спасателей, отдыхающие смогли подобраться к катеру, после чего их подняли на борт», – рассказал Развожаев.

Еще два человека находились около скалы Второй Шпиталь. Их также подняли на борт. Затем всех четверых отвезли на пляж «Инжир». Медицинская помощь никому не потребовалась. Севастопольский губернатор рассказал, что сапбордисты были без спасательных жилетов.

«Спасатели напомнили правила безопасного поведения на воде», – добавил глава города-героя.