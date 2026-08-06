Погода на 6 августа 2026 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 35 градусов

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
6 августа на полуострове в силе штормовое предупреждение.
В Симферополе переменная облачность. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 33...35°.
В Севастополе переменная облачность. Ветер ночью западный 5-10 м/с. Тепло 30...32°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +27°...31°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Алуште +26°...+31°, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Евпатории +25°…+33°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Керчи +29°…+31°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +26°… +31°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +26°…+30°, северный ветер 5-6 м/с. Переменная облачность.
В Джанкое +25°… +30°, северо-восточный ветер 4-7 м/с. Ясно.
В Бахчисарае +27°…+34°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Переменная облачность.
Температура воды в Черном море +22…+25°, в Азовском +25°.