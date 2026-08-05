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НовостиЧто происходит5 августа 2026 17:36

Над Крымом и другими регионами сбили 200 беспилотников

Средства ПВО сбили 200 беспилотников над Крымом и другими регионами 5 августа
Алексей ЕЛАГИН
Средства ПВО сбили 200 беспилотников над Крымом и другими регионами 5 августа

Средства ПВО сбили 200 беспилотников над Крымом и другими регионами 5 августа

Фото: REUTERS.

В среду, 5 августа, средства противовоздушной обороны уничтожили 200 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми утра до восьми вечера.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом и Черным морем. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областями, а также над Кубанью, Московским регионом, Башкирией и Татарстаном.