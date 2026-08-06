Севастополь вошел в топ-3 направлений для отдыха с самым чистым воздухом

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Севастополь значится в рейтинге локаций, где отличная экология.
«На первом месте оказался Геленджик в Краснодарском крае, на втором - Севастополь, а на третьем – Кисловодск», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив экологические исследования, назвали востребованные у путешественников города с самым чистым воздухом для отдыха летом 2026.
Топ-10 направлений с чистым воздухом для отдыха летом (средняя стоимость ночи в рублях):
Геленджик, 6649;
Севастополь, 5208;
Кисловодск, 5349;
Петрозаводск, 6493;
Йошкар-Ола, 4604;
Элиста, 4631;
Железноводск, 4594;
Петропавловск-Камчатский, 5008;
Астрахань, 4402;
Горно-Алтайск, 4698.