Севастополь вошел в топ-3 направлений для отдыха с самым чистым воздухом

Севастополь Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Севастополь значится в рейтинге локаций, где отличная экология.

«На первом месте оказался Геленджик в Краснодарском крае, на втором - Севастополь, а на третьем – Кисловодск», - эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ, изучив экологические исследования, назвали востребованные у путешественников города с самым чистым воздухом для отдыха летом 2026.

Топ-10 направлений с чистым воздухом для отдыха летом (средняя стоимость ночи в рублях):

Геленджик, 6649;

Севастополь, 5208;

Кисловодск, 5349;

Петрозаводск, 6493;

Йошкар-Ола, 4604;

Элиста, 4631;

Железноводск, 4594;

Петропавловск-Камчатский, 5008;

Астрахань, 4402;

Горно-Алтайск, 4698.