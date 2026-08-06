Ограничения электроснабжения сохраняются на всей территории Крыма

Электричество отсутствует из-за повреждений оборудования на ключевых объектах энергетики Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму 6 августа из-за повреждений энергоинфраструктуры продолжаются перебои с электричеством в некоторых населенных пунктах.

«Действуют ограничения электроснабжения на всей территории полуострова. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах», — сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».

Подача электричества в наиболее пострадавшие районы зависит от состояния электрической сети и готовности поврежденных объектов к работе. Энергетики возобновляют подачу электроэнергии в населенные пункты в круглосуточном режиме по мере готовности сетей.