«ЛизаАлерт» Крым: пропал 71-летний житель Севастополя

Алексей Максимов. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым сообщили, что пропал Максимов Алексей Петрович, 71 год, город Севастополь, улица Черноморская, дом 42. С 5 августа 2026 года его местонахождение неизвестно.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

Приметы исчезнувшего: 170 сантиметров рост, волосы короткие, седые, без залысин, глаза серо-зеленые, носит бороду, усы и очки.

Был одет: в серо-голубую майку, широкие шорты цвета хаки, синие шлепанцы. У без вести пропавшего есть браслет с фамилией и номером телефона жены.

Волонтеры просят всех, кто располагает информацией об исчезнувшем, позвонить в отряд «ЛизаАлерт» по номеру 8 (800) 700-54-52 или по единому телефону экстренных служб 112.