Объем выдачи ипотеки в России вырос на 38% за семь месяцев 2026 года

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За семь месяцев 2026 года объем выдачи ипотеки в России вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне рынок показал ажиотажный спрос (475 млрд рублей) на фоне оформления «Семейной» ипотеки, однако в июле объем снизился до 355 млрд рублей. Доля льготных программ с начала года составила 62%.

Как отмечают в ВТБ, ключевым драйвером июля стала рыночная ипотека, доля которой выросла до 52%. Банк за семь месяцев года оформил более 41 тыс. сделок на сумму свыше 200 млрд рублей. Снижение ставок и адаптация рынка к новым условиям сформировали устойчивый фундамент для роста.

- Мы видим, как июньский всплеск по госпрограммам плавно перетекает в системный интерес к рыночным инструментам. Это не ситуативная реакция, а смена модели поведения заемщиков, которые понимают: ждать более комфортных условий можно долго, а рефинансирование всегда остается рабочим инструментом, - прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Прогнозируется, что по итогам года рынок покажет рост впервые за несколько лет — драйвером станет сбалансированный рыночный сегмент. Сейчас при сохранении высокой доходности вкладов стоимость кредитов отошла от своих максимумов, что стимулирует отложенный спрос. Заемщики все чаще ориентируются на возможность последующего рефинансирования.