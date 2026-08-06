Специалист новосибирского планетария рассказала о главных астрономических событиях августа

Август 2026 года станет богатым на небесные явления Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Август 2026 года станет богатым на небесные явления. Как рассказала «Горсайту» ведущий специалист новосибирского планетария Людмила Горохова, первым событием станет частное лунное затмение в ночь с 7 на 8 августа. В Сибири оно будет видно полностью, пик наступит в 01:21 по местному времени.

Утром 12 августа перед рассветом можно будет наблюдать парад планет: Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в одну линию. Яркие Юпитер, Марс и Сатурн будут заметны даже в городе, а Уран и Нептун — только в телескоп.

Главное событие месяца — пик метеорного потока Персеиды в ночь с 12 на 13 августа. Новолуние обеспечит максимально темное небо, что позволит увидеть до 100 метеоров в час. Наблюдать лучше за городом в сторону северо-востока.

15–16 августа Венера достигнет максимальной яркости и встретится с тонким серпом Луны — это зрелище будет доступно каждому. Сатурн виден всю ночь в созвездии Рыб, а в телескоп можно разглядеть его знаменитые кольца.

В день 12 августа в Новосибирске также будет видно кольцеобразное солнечное затмение — но лишь частные фазы (Солнце закроется на 3–5%), заметить это без специальных фильтров невозможно. В планетарии приглашают всех на наблюдательную площадку у Монумента Славы, где установят телескопы с солнечными фильтрами.

Специалист советует для наблюдений выезжать за город, дать глазам привыкнуть к темноте (15–20 минут), использовать астрономические приложения и тепло одеваться.