В Крыму подано более 20 тысяч деклараций с социальными налоговыми вычетами

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Налоговые органы Республики Крым напоминают о возможности получения социальных налоговых вычетов. Налоговым кодексом предусмотрено пять видов: на благотворительность, обучение, лечение и медикаменты, негосударственное пенсионное обеспечение и страхование жизни, накопительную часть пенсии, а также на физкультурно-оздоровительные услуги.

Самый быстрый и удобный способ — подать декларацию 3-НДФЛ через «Личный кабинет налогоплательщика». Это позволяет избежать ошибок и отслеживать статус проверки в режиме онлайн. В 2026 году можно заявить вычет за 2023, 2024 и 2025 годы.

Вычеты (кроме благотворительности) можно получить и до окончания года — через работодателя, подав заявление и подтверждение права на вычет от налогового органа. Вычеты по пенсионному страхованию и накопительной части пенсии доступны только в том случае, если взносы удерживались работодателем из зарплаты и перечислялись в фонды.