«Собрали радио на коленке и ждали пролета»: как пилоты упавшего в тайге самолета вышли на связь

Самолет совершил аварийную посадку Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Экипаж лесопожарного самолета Cessna 182, пропавшего с радаров 3 августа в Иркутской области, спасен. Пилоты вытащили рацию из машины, поднялись на сопку и ждали пролета другого борта, чтобы передать сигнал SOS.

Утром 6 августа вертолет эвакуировал летчиков с места аварийной посадки в 90 км от Бодайбо. Сейчас их везут в больницу — у мужчин небольшие ссадины и ушибы. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил, что жизни экипажа ничего не угрожает.

Как пилотам удалось выйти на связь? По словам экспертов, на борту Cessna есть основная и запасная рации. Пилоты вытащили одну из них, поднялись на сопку, соорудили антенну из подручных средств и стали ждать пролета самолета, чтобы передать сигнал. Рация «бьет» лишь на 50 км, а до ближайшего населенного пункта было около сотни, поэтому другой возможности не было. Мать одного из пилотов подтвердила, что мужчины вытащили оборудование из самолета и собрали радиостанцию, передает «АиФ-Иркутск».

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело по факту происшествия. Рассматриваются три версии: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования и аварийная посадка из-за отклонения от маршрута.