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НовостиОбщество6 августа 2026 9:16

Штормовой ветер до 20 м/с ожидается в Крыму

МЧС Крыма объявило о неблагоприятных погодных условиях на 7 и 8 августа
Анастасия БУРМИСТРОВА
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму ожидается усиление ветра. В региональном управлении МЧС объявили экстренное предупреждение.

По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, усиление северо-восточного ветра до 15–20 м/с ожидается 7 и 8 августа.

В такую погоду возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ. Также могут возникнуть проблемы с движением на дорогах, особенно в горных районах. Есть риск для жизни и здоровья людей из-за возможного падения деревьев и других конструкций. Также не исключены обрывы на линиях электропередач.