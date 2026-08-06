Штормовой ветер до 20 м/с ожидается в Крыму

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за усиления ветра Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму ожидается усиление ветра. В региональном управлении МЧС объявили экстренное предупреждение.

По прогнозу Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, усиление северо-восточного ветра до 15–20 м/с ожидается 7 и 8 августа.

В такую погоду возможны аварии на объектах энергетики и ЖКХ. Также могут возникнуть проблемы с движением на дорогах, особенно в горных районах. Есть риск для жизни и здоровья людей из-за возможного падения деревьев и других конструкций. Также не исключены обрывы на линиях электропередач.