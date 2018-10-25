2018-10-26T15:11:02+03:00
На Крючке
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Анастасия МЕДЫНЦЕВА@medynceva_press

Психиатр о трагедии в Керчи: Если у человека есть сверхценная идея, он может долго скрывать свои намерения!

Игорь ГанзинИгорь ГанзинФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Игорь Ганзин попытался понять мотивы Влада Рослякова, который расстрелял десятки студентов колледжа [аудио]

#НаКрючке с психиатром-психотерапевтом Игорем Ганзиным

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В эфире радио «КПКрым» в программе «#НаКрючке» на вопросы ведущих ответил врач психиатр-психотерапевт, доктор медицинских наук Игорь Ганзин.

Почему дети решаются на преступления? Как родителям рассмотреть, что у ребенка начались психические расстройства? Как взрослым завоевать авторитет среди подростков? Обо всем этом и многом другом!

Полную версию программы слушайте в плеере.

КОНКРЕТНО

Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.

Скачать передачу [mp3, 105.5 МБ]
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