Директор Крымского этнографического музея: У нас охрана лучше, чем в Третьяковке

11 Февр. 17:00 2019-02-12T17:24:22+03:00

Директор ГБУ РК «Крымский этнографический музей» Юрий Лаптев 00:00 00:00

Полную версию программы слушайте в плеере.

КОНКРЕТНО

Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.

Полную версию программы слушайте в плеере.

КОНКРЕТНО

Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.