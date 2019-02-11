Директор Крымского этнографического музея: У нас охрана лучше, чем в Третьяковке
Юрий Лаптев рассказал о том как собираются новые коллекции, а также о грабеже, который имел место быть в двухтысячных годах
Директор ГБУ РК «Крымский этнографический музей» Юрий Лаптев
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КОНКРЕТНО
Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.
В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.
Полную версию программы слушайте в плеере.
КОНКРЕТНО
Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.
В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.