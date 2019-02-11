2019-02-12T17:24:22+03:00
На Крючке
Анастасия МЕДЫНЦЕВАОлег КРЮЧКОВ

Директор Крымского этнографического музея: У нас охрана лучше, чем в Третьяковке

Директор ГБУ РК «Крымский этнографический музей» Юрий Лаптев.Директор ГБУ РК «Крымский этнографический музей» Юрий Лаптев.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Юрий Лаптев рассказал о том как собираются новые коллекции, а также о грабеже, который имел место быть в двухтысячных годах

Директор ГБУ РК «Крымский этнографический музей» Юрий Лаптев

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КОНКРЕТНО

Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.

Полную версию программы слушайте в плеере.

КОНКРЕТНО

Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.

Скачать передачу [mp3, 104.1 МБ]
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