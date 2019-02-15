2019-02-18T14:27:16+03:00
На Крючке
Анастасия МЕДЫНЦЕВАОлег КРЮЧКОВ

Вице-премьер Крыма: На Ялтинском форуме ждут Башара Асада и Марин Ле Пен

Георгий МурадовГеоргий МурадовФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Георгий Мурадов рассказал о праздновании пятой годовщины Крымской весны, а также возможном запуске международного авиасообщения с Ираном и Сирией

Вице-премьер Крыма: На Ялтинском форуме ждут Башара Асада и Марин Ле Пен

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Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.

Полную версию программы слушайте в плеере.

Скачать передачу [mp3, 101.7 МБ]
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