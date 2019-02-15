15 Февр. 12:35 2019-02-18T14:27:16+03:00

Вице-премьер Крыма: На Ялтинском форуме ждут Башара Асада и Марин Ле Пен 00:00 00:00

Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.

Полную версию программы слушайте в плеере.