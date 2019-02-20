2019-02-22T20:06:52+03:00
Первые лица
Анастасия КУРДЮКОВААндрей Бороздин

Николай Деркач: За пять лет все привести к идеалу просто нереально

Во время интервьюВо время интервьюФото: Андрей Бороздин

Гость программы - заместитель министра здравоохранения Крыма

Николай Деркач: за пять лет все привести к идеалу просто нереально

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Говорим об очередях в поликлиниках, кори, прививках, вертолетах и земской медицине. На вопросы также отвечают: зам. главврача симферопольской поликлиники №4 Василий Григорьевич Казаков и зам. главврача симферопольской поликлиники №2 Алексей Михайлович Музыка.

Ведущие программы - Андрей Бороздин и Анастасия Курдюкова.

Слушайте нас в среду, в 15.05

Симферополь - 107,8 FM

Севастополь - 107,7 FM

Керчь - 103,6 FM.

Повтор программы - в четверг в 12.05.

Слушайте нас в среду, в 15.05.

Симферополь - 107,8 FM,

Севастополь - 107,7 FM,

Керчь - 103,6 FM.

Повтор программы - в четверг в 12.05.

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