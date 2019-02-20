Николай Деркач: За пять лет все привести к идеалу просто нереально
Гость программы - заместитель министра здравоохранения Крыма
Николай Деркач: за пять лет все привести к идеалу просто нереально
Говорим об очередях в поликлиниках, кори, прививках, вертолетах и земской медицине. На вопросы также отвечают: зам. главврача симферопольской поликлиники №4 Василий Григорьевич Казаков и зам. главврача симферопольской поликлиники №2 Алексей Михайлович Музыка.
Ведущие программы - Андрей Бороздин и Анастасия Курдюкова.
Слушайте нас в среду, в 15.05
Симферополь - 107,8 FM
Севастополь - 107,7 FM
Керчь - 103,6 FM.
Повтор программы - в четверг в 12.05.
Слушайте нас в среду, в 15.05.
Симферополь - 107,8 FM,
Севастополь - 107,7 FM,
Керчь - 103,6 FM.
Повтор программы - в четверг в 12.05.