20 Февр. 17:45 2019-02-22T20:06:52+03:00

Во время интервью Фото: Андрей Бороздин

Николай Деркач: за пять лет все привести к идеалу просто нереально 00:00 00:00

Говорим об очередях в поликлиниках, кори, прививках, вертолетах и земской медицине. На вопросы также отвечают: зам. главврача симферопольской поликлиники №4 Василий Григорьевич Казаков и зам. главврача симферопольской поликлиники №2 Алексей Михайлович Музыка.

Ведущие программы - Андрей Бороздин и Анастасия Курдюкова.

Слушайте нас в среду, в 15.05

Симферополь - 107,8 FM

Севастополь - 107,7 FM

Керчь - 103,6 FM.

Повтор программы - в четверг в 12.05.

Слушайте нас в среду, в 15.05.

Симферополь - 107,8 FM,

Севастополь - 107,7 FM,

Керчь - 103,6 FM.

Повтор программы - в четверг в 12.05.