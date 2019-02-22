Глава Симферополя: Пока наш город не похож на столицу
Наталья Маленко рассказала о восстановлении Зеленхоза, уборке улиц, освещении, а также многом другом
Глава Симферополя: Пока наш город не похож на столицу
Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.
В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.
Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.
В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.