"Крымская весна": В 2014-ом люди несли на перешеек бойцам "Беркута" и казакам консервы, домашние закатки и даже хромовые сапоги
Российский журналист Николай Долгачев рассказал "КП", как его съемочную группу встречали на украинском полуострове пять лет назад и что он увидел на будущей границе
"Крымская весна": В 2014-ом люди несли на перешеек бойцам "Беркута" и казакам консервы, домашние закатки и даже хромовые сапоги
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