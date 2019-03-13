2019-03-14T13:01:43+03:00
На Крючке
Олег КРЮЧКОВ

"Крымская весна": В 2014-ом люди несли на перешеек бойцам "Беркута" и казакам консервы, домашние закатки и даже хромовые сапоги

Николай ДолгачевНиколай Долгачев

Российский журналист Николай Долгачев рассказал "КП", как его съемочную группу встречали на украинском полуострове пять лет назад и что он увидел на будущей границе

"Крымская весна": В 2014-ом люди несли на перешеек бойцам "Беркута" и казакам консервы, домашние закатки и даже хромовые сапоги

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Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.

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