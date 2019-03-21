2019-03-22T18:05:20+03:00
На Крючке
Анастасия МЕДЫНЦЕВА@medynceva_press

Путешествие по Крыму: ТОП самых красивых локаций и незаезженных маршрутов

Ирина КУЛИКИрина КУЛИК

Тревел-блогер Ирина Кулик рассказала, где и когда искать живописные поля лаванды, маков и тюльпанов, а также пригласила на бодрый хайкинг к розовым и бирюзовым озерам [аудио]

Путешествие по Крыму: ТОП самых красивых локаций и незаезженных маршрутов

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Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.

Скачать передачу [mp3, 101.9 МБ]
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