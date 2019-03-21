Путешествие по Крыму: ТОП самых красивых локаций и незаезженных маршрутов
Тревел-блогер Ирина Кулик рассказала, где и когда искать живописные поля лаванды, маков и тюльпанов, а также пригласила на бодрый хайкинг к розовым и бирюзовым озерам [аудио]
Путешествие по Крыму: ТОП самых красивых локаций и незаезженных маршрутов
Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.
В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.