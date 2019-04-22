2019-04-22T10:02:42+03:00
На Крючке
Анастасия МЕДЫНЦЕВАОлег КРЮЧКОВ

Министр курортов и туризма Крыма рассказал, какие фестивали пройдут в Крыму в 2019 году

Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.Министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Вадим Волченко о майских праздниках, подготовке к курортному сезону, а также доступности авиапутешествий на полуостров [аудио]

#НаКрючке с министром курортов и туризма РК Вадимом Волченко

00:00
00:00

КОНКРЕТНО

Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.

В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.

РАНЕЕ

Волченко: Я решил не на кухне рассуждать, как управлять государством и продвигать Крым, а попробовать себя в деле

Министр курортов и туризма республики рассказал, как дошел до кресла высокопоставленного чиновника, а также каким видит будущее полуострова [подробнее]

Министр туризма Крыма: В следующем году появится маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства"

Вадим Волченко рассказал на радио "КП" - Крым" о новых проектах, Красном и Императорском маршрутах и подсчете курортников [подробнее]

Скачать передачу [mp3, 108.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24