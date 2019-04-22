Министр курортов и туризма Крыма рассказал, какие фестивали пройдут в Крыму в 2019 году

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#НаКрючке с министром курортов и туризма РК Вадимом Волченко
КОНКРЕТНО
Радиопрограмма #НаКрючке выходит каждый четверг в 18:05. Повтор в пятницу в 09:05, в понедельник в 22:05.
В Симферополе на частоте 107,8 FM, в Севастополе – 107,7 FM, в Керчи – 103,6 FM.
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