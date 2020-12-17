«Это мертворожденный документ»: В Крыму оценили резолюцию Генассамблеи ООН

Принятая резолюция по нарушению прав человека в Крыму - мертворожденный документ. Фото: Архив "КП"

Принятая во время очередного пленарного заседания Генассамблеи ООН резолюция по нарушениям прав человека в Крыму, скорее, мертворожденный документ. Письменный акт ничего не значит ни для России, ни для Крыма, поскольку носит рекомендательный характер. Такое мнение высказал КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

- Резолюция является результатом вовсе не открытой дискуссии с рассмотрением всех аргументов и свободным голосованием ее участников, а результатом закулисных соглашений влиятельных держав, которые принуждают, или же договариваются, или подтягивают тех, на кого имеют влияние, - объясняет эксперт.

По его словам, члены Генеральной Ассамблеи ООН не приняли аргументов России, которая всегда готова к дискуссиям и даже контактам на любом уровне.

- Мы видим одни и те же шаблонные формулировки, взятые в отрыве от реальности. Тем самым создается один из элементов идеологического противостояния в современном мире, - подчеркивает Джаралла.

С точки зрения прав человека, эта резолюция, скорее, бесперспективный документ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму дали оценку угрозам Киева по поводу продажи «Массандры»

Крупнейший винзавод полуострова ушел с молотка 14 декабря (подробнее)

За продажу винзавода «Массандра» Украина грозит России «наказанием»

Киев обвиняет Москву в нарушении норм Международного гуманитарного права (подробнее)

«Это обернется для Украины катастрофой»: Эксперт оценил, чем закончится военный путь «возвращения» Крыма

Ранее бывший украинский чиновник, представлявший Украину на переговорах по Донбассу Роман Бессмертный призвал вернуть Крым силой (подробнее)

Впервые за 10 лет корабли НАТО и Черноморского флота будут участвовать в совместных учениях

Основная цель - укрепить военное сотрудничество между странами для обеспечения безопасности (подробнее)