Сергей Аксенов: Крым справится с нехваткой воды

Глава Крыма прокомментировал слова президент РФ о добыче пресной воды в Азовском море. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Острый вопрос дефицита воды в Крыму будет решен. Запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно, в частности, под Азовским морем, заявил глава республики Сергей Аксенов.

- Уверен, что с помощью федерального центра, используя все существующие источники, мы успешно справимся с последствиями водной блокады так же, как справились с последствиями всех других блокад, - написал глава Крыма в социальных сетях.

Он добавил, что еще одной важной темой для республики, поднятой на пресс-конференции главы государства Владимира Путина, стал вопрос развития туризма.

- Пандемия создала для отрасли не только большие проблемы, но и новые возможности. Сейчас многое меняется, расширяются рамки сезона. Есть реальный шанс вывести сферу туризма на качественно новый уровень. Будем и дальше работать в этом направлении, - подчеркнул Аксенов.

Напомним, президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что пресную воду для жителей Крыма будут добывать, в том числе, из-под Азовского моря. Так он ответил на вопрос, который прозвучал из колл-центра, куда обратились жители Крыма.

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