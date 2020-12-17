Увидеть Крым и не умереть

Допустим, вы узнаете, что смертельно больны. И сколько вам отведено, не может сказать никто. А хочется еще успеть пожить, так и там, где просит душа, где прошло детство, где многое помнится лучшим, светлым и самым-самым настоящим.

Приблизительно так произошло с Викторией Ровенской. В Крыму осталось детство, тетка, море и солнечные дни. В Омске была карьера, обустроенная и понятная жизнь, друзья. Но не было ощущения, что в этом городе хочется провести всю жизнь без остатка. Сын вырос, уехал, и пришла пора принимать решение — оставаться в Омске, ехать к сыну, или вернуться в Крым, прожить все, что осталось, возле моря.

Благо специалисты по регистрации и кадастру, коим с двумя высшими образованиями в Омске работала Виктория, в Крыму были нужны. После вхождения региона в российское юридическое поле предстояло многое привести в соответствие с законодательством РФ. Оформление недвижимости, внесение данных в Росреестр, замена украинских документов на российские — все процессы в новой российской республике шли параллельно, и опытным специалистам в региональном Госкомрегистре были рады. Пройдя конкурс и подтвердив свою квалификацию, в мае 2017 года Виктория устроилась работать в Ялтинское управление Госкомрегистра. Квартиру сняла здесь же в Ялте, на Ленинградской улице, радуясь возможности каждый день видеть море, дышать с ним вместе солнцем и южными ветром, и мечтая, что когда-нибудь найдут лекарство от ее недуга и все станет намного проще. Крымская родня просила держать ухо востро, слухи про двойню продажу квартир, фальшивые доверенности и поддельные договоры распространялись довольно быстро: одну и ту же квартиру могли продать по российским законам, получить деньги, пересечь границу с Украиной и продать повторно по украинской процедуре. В двойном выигрыше прежние хозяева недвижимости растворялись в тумане отключенных телефонов, а новые шли искать правду в полицию и суд. Виктории такие истории казались дикостью, мало похожей на правду в век компьютерных технологий и электронных баз данных. Но на всякий случай проверяла всю документацию с двойной тщательностью, понимая, что дыма без огня не бывает.

В интервью журналисту КП адвокат подсудимой Иван Сидоров сообщил подробности ситуации, сложившейся с Викторией. Когда ей поступили документы по регистрации сделки на объект недвижимости в курортном поселке Симеиз она решила все перепроверить и позвонить в Киев по месту оформления доверенности и других бумаг. Самого заявителя Виктория не видела, документы приняли через МФЦ, что уже внушало доверие. Но по документам следовало, что украинская фирма через своего представителя, на которого выписана соответствующая доверенность, продает 2 гектара со зданиями за 150 миллионов рублей. Фирма выкупила участок недалеко от моря у Симеизского сельского совета в 2013 году, о чем говорил договор купли-продажи с графиком погашения платежей. В Едином государственном реестре недвижимости каких-либо обременений, запретов, арестов на данный земельный участок не содержалось. По украинским базам данных участок был зарегистрирован за украинской фирмой и данных по запрету, ограничениям, или иным обременениям в доступе не было. Вдобавок, начальство требовало не задерживать оформление сделки, поскольку в управлении итак работы хватает, а тут все документы оформлены как надо и никаких сомнений не вызывают. Переход права собственности Виктория оформила в марте 2018 года. А в марте 2020 года ее обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и заключили под стражу в СИЗО Симферополя, где она находится и поныне.

- Мера пресечения в виде заключения Ровенской под стражу с последующим продлением нарушает нормы Уголовно-процессуального кодекса, — говорит адвокат Иван Сидоров. - Следователь указывает на неочевидность преступления и сложность его доказывания, и тут же заявляет, что у Ровенской есть мотив скрыться от суда, тем более, что у нее нет крымской регистрации.

Адвокат Виктории Ровенской Иван Сидоров

Неочевидность преступления заключается в том, что у следствия нет доказательств в корыстных или иных мотивах Ровенской при регистрации сделки на южнобережную недвижимость, кроме как «повышение своей деловой репутации перед работодателем, «избежание неправомерных действий руководства в отношении себя» и «карьеризм». То есть, когда человек делает свое дело ответственно и профессионально, не имеет выговоров на работе и претензий, стремится повышать свою компетенцию — это уголовное преступление? Да и не было бы претензий к работе Виктории, не подай украинская фирма заявление в полицию Ялты, что от ее имени сделку осуществили люди, которых на это никто не уполномочил, нотариальная доверенность на подачу документов выписана на украинский паспорт жительницы Крыма, которая знать не знает о существовании таких возможностей в своей жизни на заслуженной пенсии, а сама недвижимость не подлежит отчуждению, пока покупатель полностью за нее не рассчитается. Но поскольку все это находится за границами возможностей специалиста Госкомитета по регистрации и кадастру Республики Крым, который как орган Украина не признает, доказать осведомленность Ровенской в существовании таких обстоятельств сделки практически невозможно. А факт, тем не менее, есть. И посему кто-то должен ответить. Явно не те представители фирмы, которые зная о существовании 2 га земли на Южном берегу Крыма, воспользовались разобщенностью ведомств и получили 150 миллионов рублей. Где они теперь, можно только догадываться. Судя по всему, начальство Ровенской также не горит желанием заступаться за свою подчиненную, да и уже успело сменить работу. А 47-летняя женщина сидит в СИЗО, тратя отведенное болезнью время на общение с сокамерницами, знакомство с тюремной лексикой и порядками. Явно не к этому она стремилась, принимая решение переехать в Крым. И ведь хотела же доработать до лета, и заняться туристическими услугами, несмотря на два высших образования и стаж государственной службы.

Суд состоится 18 декабря. Со слов адвоката, обвинение просит довольно суровый приговор. Защита будет подавать апелляцию на любой приговор, даже если Викторию освободят прямо в зале суда, считая понесенное наказание достаточным. Человек просто делал свою работу, делал хорошо и ответственно. И в том, что одна страна не хочет признавать право крымчан выбирать Родину, отдельно взятый сотрудник Госкомрегистра не виноват. Он то как раз свою Родину выбрал.

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