«Гирлянду паяли вручную»: Дайверы украсили елку на дне Черного моря

Под водой все выглядит, как в сказке. Фото: кадр видео Ruptly

2021-ый год крымские дайверы встречают одними из первых: зимний праздник они отметили на дне Черного моря.

Спустились на шестиметровую глубину вблизи Судака, взялись за руки и поводили хоровод вокруг новогоднего деревца. Застолья устраивать не стали - под водой много оливье не съешь.

Заглянул на морской корпоратив и Дед Мороз. Искусственную елочку же украсили игрушками, которые крепко-накрепко привязали проволокой, чтобы течением не снесло.

Но главная фишка - иллюминация, которая работала от аккумуляторов.

- Гирлянду пришлось паять вручную, чтобы все было герметично, и вода не затекала, - рассказали в клубе дайверов «Волшебник».

Новички на дно морское опускались, когда на небе сияло солнышко, а после заката наступил черед бывалых и опытных дайверов.

- Аура особая под водой, когда наступает ночь. Да и вообще принято встречать Новый год в полночь, чтобы огоньки на елочке горели, - признались любители экстремального отдыха.

Черное море у берегов Судака довольно прохладное в конце декабря, градусов 11 тепла, не больше. Но это только добавило экстрима в необычный праздник, тем более, что все дайверы были в специальных костюмах.

Новогодний хоровод на дне Черного моря водили любители подводного отдыха, проживающие на полуострове и материковой части России.

Загадывать желания под толщей морской воды - традиционный ритуал, который свято соблюдается крымскими дайверами на протяжении нескольких лет.

Также дайверы чтут и экологические правила: после себя в море они не оставляют ни грамма мусора, все атрибуты праздника вытаскивают на сушу.

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