2019-12-26T12:53:11+03:00
Общество

Снежинки к елке прикрутили проволокой: Дайверы Крыма справили новогодний корпоратив на дне моря

Два десятка любителей дайвинга водили хоровод на глубине четыре метра [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Елку поставили на четырехметровой глубине. Фото: Владислав ДядченкоЕлку поставили на четырехметровой глубине. Фото: Владислав Дядченко
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Новогодние традиции всегда в цене: кто-то ходит в баню, другие не представляют жизни без ведра оливье, третьи отмечают праздники на экзотических курортах.

Дайверы уже несколько лет встречаются в канун Нового года на дне Черного моря. Фото: Владислав Дядченко

Дайверы уже несколько лет встречаются в канун Нового года на дне Черного моря. Фото: Владислав Дядченко

В Крыму любители дайвинга уже несколько лет подряд водят хороводы на морском дне, под четырехметровым слоем воды.

На подводном корпоративе, та же атрибутика, что и на сухопутном: елка, Дед Мороз и его внучка.

Деревце в море очень эффектно смотрится. Фото: Владислав Дядченко

Деревце в море очень эффектно смотрится. Фото: Владислав Дядченко

- Берем искусственную елку, прикрепляем к основанию грузы. Шарики, звездочки, мишуру и снежинки крепко привязываем к веткам проволочкой - есть такая разноцветная, красивая, а то в первый раз все игрушки течением смыло - пришлось гоняться за ними, плавать, собирать, - рассказывает КП-Крым Владислав Дядченко, дайвер и подводный фотограф из Феодосии.

А вот с нарядом для сказочных героев посложнее: все-таки акваланги и маски мешают созданию образа. Хотя главные персонажи были одеты весьма условно, но все равно Дед Мороз жаловался, что намокшая ткань чуть стесняла его в движении.

- Под водой в силе «сухой закон», - отмечают дайверы. - Знайте, хоть и показывают иногда в кино, как пьют шампанское на глубине, на деле такое почти невозможно. Да и вообще, компания собралась непьющая - шутки с морем плохи, да и без алкоголя под водой не скучно.

Для новогоднего погружения выбрали бухту в Новом Свете, которая защищена от ветра рельефом местности. Все участники корпоратива, а таковых набралось больше двадцати человек, надели дайверскую оснастку и попрыгали с причала в море, где их уже ждала новогодняя елочка.

Фото на память. Фото: Владислав Дядченко

Фото на память. Фото: Владислав Дядченко

- Взялись за руки поводили хоровод, но опять же и здесь свои особенности: танцевали без музыки, каждый сам про себя напевал «зимой и летом стройная зеленая была». Вдобавок, для хорошего фото нельзя было особо размахивать руками и ногами, чтобы не поднимать муть со дна, - делиться секретами подводного корпоратива Дядченко.

От погружения до подъема на поверхность прошло минут 40.

Дайверы после банкета все за собой убрали. Фото: Владислав Дядченко

Дайверы после банкета все за собой убрали. Фото: Владислав Дядченко

И после того, как отдали должное всем новогодним ритуалам, елочку погрузили на санки и отбуксировали к берегу. Дайверы, как и положено, после отдыха на природе, прибрали за собой, ведь новогоднее деревце, для Черного моря и его коренных обитателей, просто мусор и не более.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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